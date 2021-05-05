РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мая. Картину «Подольские курсанты», которую снимали в том числе в подмосковном Подольске, покажут 9 мая на Первом канале, сообщается на сайте киностудии «Военфильм».

В День Победы на Первом канале в 18:40 большая премьера — военная драма о подвиге Подольских курсантов на подступах к Москве осенью 1941 года. 3,5 тыс. молодых ребят сделали невозможное: 12 дней они удерживали оборону Москвы ценой собственных жизней.

Работа над фильмом началась в августе 2018 года в Подольске. Тогда по кинематографической традиции губернатор региона Андрей Воробьев вместе с режиссером Вадимом Шмелевым и продюсером Игорем Угольниковым разбил тарелку о штатив камеры, дав символический старт съемкам. Изначально премьера кинокартины была запланирована на май, но планы изменились из-за пандемии.

Сценарий написан на основе документов, которые долгое время находились под грифом «секретно». Материалы были переданы Центральным архивом Минобороны РФ Благотворительному фонду имени Подольских курсантов. Идею фильма поддержал министр обороны Сергей Шойгу.

В 2017 году проект фильма стал обладателем губернаторской премии «Наше Подмосковье» в номинации «Объединение».

Согласно сюжету, подольские курсанты получают приказ занять оборону на Ильинском рубеже, чтобы до подхода подкрепления совместно с регулярными частями 43-й армии сдерживать немецко-фашистских захватчиков. Большинству из ребят было суждено остаться на рубеже навсегда.