РИАМО - 5 мая. В новой Москве задержан 40-летний мужчина, он подозреваемся в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

Полицейские изъяли из квартиры подозреваемого предметы, которые конструктивно схожи с пистолетами, револьвером, магазинами от пистолетов, затвором от винтовки Мосина и патронами разных калибров в количестве 289 штук.

Исследование показало, что изъятое представляет собой 11 патронов калибра 9 мм, 5,6 мм и 9х21 мм, которые являются боеприпасами к огнестрельному оружию. Пистолет Luger P08 (Parabelum) калибра 9 мм, пистолет Марголина МЦ калибра 5,6 мм – исправны для производства выстрелов. Остальные предметы отправлены на экспертизу.

Уголовное дело возбуждено по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Подозреваемый по уголовному делу находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.