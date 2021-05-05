РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 мая. В парке историко-краеведческого музея «Усадьба Фряново» 22 мая состоится фестиваль «Лен цветет», посвященный льну, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

Долгое время сотрудники музея во Фрянове мечтали провести фестиваль, посвященный этой замечательной культуре.

Гостей ждет концертная программа, мастер-классы, выставка-продажа народных промыслов, а желающие могут принять участие в посадке льна.

Желающие принять участие в фестивале могут оставить заявку на сайте по ссылке. Также можно позвонить по телефонам: 8 (496) 563-53-40; 8 (926) 967-67-87.