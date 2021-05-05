РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мая. АО «Мособлэнерго» обеспечило электроснабжением новых потребителей поселка Красково и деревни Мотяково в Люберцах по договорам технологического присоединения, сообщает пресс-служба предприятия.

В Краскове смонтирована кабельно-воздушная линия протяженностью 450 м на улице Федянина. Эта линия будет питать предприятие малого бизнеса, расположенное в этом районе.

В деревне Мотяково построена линия электропередачи протяженностью 150 м для обеспечения электроснабжением новых участков, на которых планируется застройка частных домов.

Все работы со стороны АО «Мособлэнерго» выполнены в полном объеме в установленный договором срок.

В течение апреля Люберецким производственным отделением Раменского филиала компании выполнены строительно-монтажные работы по пяти договорам на технологическое присоединение.