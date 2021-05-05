РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 мая. В Домодедове за сутки выявили 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 7395 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили еще 601 случай заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 253 047 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За пандемию умерли 5892 человека. Выздоровели и выписались 207 853 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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