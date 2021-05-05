РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мая. В Подольске за минувшие сутки выявили 28 случаев коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в муниципалитете зафиксировали 10 578 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 601 случай заболевания коронавирусом.

В Московской области за все время пандемии выявили 253 047 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За пандемию умерли 5892 человека. Выздоровели и выписались 207 853 пациента.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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