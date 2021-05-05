РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 мая. В городском округе Мытищи за сутки выявили 36 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в муниципалитете за время пандемии зафиксировали 9774 случая заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

601 случай заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 253 047 случаев Covid-19. За пандемию скончались 5892 человека. Выздоровели и выписались 207 853 пациента.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru. Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.