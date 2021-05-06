РИАМО - 6 мая. Третий сезон проекта «Путь-дорога» стартует 13 мая, ведущие подкаста продолжат путешествовать по Подмосковью и делиться со слушателями своими впечатлениями и интересными историями о посещенных местах.

В трейлере третьего сезона авторы подкаста Герман Иванов и Лена Твердая рассказали, что «Путь-дорога» превратилась в нечто большее, чем просто туристический проект.

«Когда мы только придумывали наш подкаст, мы представляли, что он будет туристическим, про путешествия по Подмосковью. Сделали два сезона и вдруг поняли, что рассказываем не только про поездки - у нас очень много посвящено истории, связанной с теми местами, где мы побывали и где вы можете побывать. Любая локация, даже самая скучная и непривлекательная, преображается, если ты о ней знаешь что-то крутое», - сказала Лена Твердая.

Герман Иванов добавил, что новые выпуски подкаста будут наполнены интересными фактами и легендами, которые ведущие собирают во время своих однодневных поездок по Московской области.

«Будем изучать усадьбы и города, надеемся ввязаться в какие-то авантюры, расскажем кое-что, о чем молчат экскурсоводы. И по-прежнему будем делиться своими впечатлениями и туристическими лайфхаками, чтобы вдохновлять вас на путешествия», - пообещал Иванов.

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении: Apple Podcast, Google Podcast, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте», CastBox, Overcast, Castro или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».

Подкаст «Путь-дорога» — проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что Московская область многогранна и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу.

Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Коломну, Серпухов, Павловский Посад, наукоград Пущино с радиообсерваторией, усадьбы Абрамцево, Мураново, Вяземы, Захарово, дом-музей Чайковского в Клину, музей «Зоя», музей Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол, музей-заповедник «Бородинское поле», этнопарк «Кочевник», ферму «Северный олень», музеи города Пушкино, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе, керлинге и дог-трекинге в Подмосковье.

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