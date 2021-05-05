РИАМО - 5 мая. Еще 433 пациента выздоровели после Covid-19 в Подмосковье, с начала пандемии коронавирусной инфекции вылечились и выписались 207 853 человека, сообщает оперштаб региона по ситуации с коронавирусом.

На данный момент в регионе выявлено 253 047 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за пандемию умерли 5892 человека, из них 8 — за прошедшие сутки.

В Московской области действует горячая линия по вопросам Covid-19. Она доступна по единому номеру 122, также в регионе работает сайт covid.mz.mosreg.ru.

Сделать прививку в Подмосковье можно в свыше 220 стационарных пунктов. Кроме того, во время майских праздников мобильные комплексы работают в садоводствах и дачных товариществах.

Вакцинацию от коронавируса уже прошли 830 тыс. жителей региона, 40% из этого числа — люди старше 60 лет.

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