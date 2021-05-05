РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 мая. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров сделал повторную прививку от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В среду Азаров повторно привился в пункте вакцинации в торговом центре 4 DAILY.

«Я чувствую себя хорошо. После первой прививки было ощущение легкого простудного заболевания. Но буквально за сутки все прошло. Я считаю это необходимым. Это наша личная безопасность, безопасность нашей семьи, родных и близких, всех окружающих», - сказал Азаров.

Он добавил, что вакцина хорошая и надежная, на сегодня она считается в мире одной из лучших. На сегодняшний день в Мытищах привились около 26-27 тыс. человек.

«Я в марте прошлого года переболел, у меня были антитела. А сейчас они у меня исчезли, поэтому я решил сделать прививку. Для создания коллективного иммунитета считается, что надо привить 30-40% населения, сейчас привито около 20%. С каждым днем приходит все больше людей делать прививки, пользуясь выходными днями», - отметил Азаров.

Он добавил, что пункты вакцинации в Мытищах работают в майские праздники.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>