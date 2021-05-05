РИАМО - 5 мая. За последние сутки в Московской области выявили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

За все время пандемии в Подмосковье выявили 253 047 случаев инфицирования.

В регионе даже в майские праздники продолжается прививочная кампания от коронавиурса. По последним данным, прививку от инфекции сделали 830 тыс. жителей Подмосковья, 40% из этого числа – люди старше 60 лет.

Сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах, торговых центрах.

Кроме того, во время майских праздников мобильные комплексы работают также в садоводствах и дачных товариществах. Всего в этом месяце туда запланировано около 1,3 тыс. выездов.

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