РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мая. В подмосковном Подольске общественники и сотрудники Госавтоинспекции раздали водителям георгиевские ленточки и памятные наклейки ко Дню Победы, сообщается в группе «Вольница Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В среду в преддверии празднования Дня Великой Победы на площади Ленина состоялась акция «Георгиевская ленточка», в которой приняли участие активисты РОД «Вольница» совместно с сотрудниками ГИБДД Подольска.

Участники акции поздравили водителей транспортных средств с наступающим праздником и вручили каждому из них георгиевскую ленточку с памятной наклейкой.