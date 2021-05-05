РИАМО - 5 мая. Музей-резиденция «Арткоммуналка» со среды запускает новую экскурсионную программу «Коломенский конструктивизм» на советском мотоцикле, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Экскурсионный маршрут пройдет по тем местам, где на текущий момент сохранились архитектурные здания в стиле конструктивизма. В Коломне в 1920-1930 годы было возведено 15 таких объектов.

«Мотоцикл «ИЖ Юпитер-3», шлемы 1960-х годов, термос краснодарского чая, магнитофон «ИЖ-303», музыка и записи о городе-саде Коломне, а завершение – памятный черно-белый снимок на фотоаппарат «Смена», – написала Харламова на своей странице в Instagram.

Первым пассажиром экскурсии, накануне ее открытия, стала глава министерства культуры Подмосковья Елена Харламова.