РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мая. Волонтеры движения «Милосердие – Подольск» передали памперсы и лекарства приюту для бездомных в Воронежской области, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На днях движение навестил протоирей Алексий Ботвинков из Воронежской митрополии. Батюшка является руководителем одного из самых больших приютов для бездомных и инвалидов, в котором проживает почти сотня человек. Приют расположен в селе Хреновое.

От подольского волонтерского движения приюту были переданы памперсы, лекарства и бытовая химия.