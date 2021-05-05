РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 5 мая. В подмосковном Дзержинском за праздничные дни Госадмтехнадзор Московской области выявил четыре нарушения сроков вывоза отходов с контейнерных площадок, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На протяжении всех праздничных майских дней дежурные экипажи инспекторов Госадмтехнадзора осуществляют надзорную деятельность на территории Подмосковья.

«Инспекторы Госадмтехнадзора в горокруге Дзержинский пресекли четыре случая несвоевременного вывоза твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок. Нет нарушений в содержании и состоянии ограждений мест сбора отходов, нет нарушений уборки прилегающей территории», - сказал начальник ведомства Олег Баженов.