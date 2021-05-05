РИАМО - 5 мая. В первой половине мая планируется завершить монтаж металлоконструкций пролетного строения эстакады над железнодорожными путями МЦК по Сусоколовскому шоссе в составе Северо-Восточной хорды, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«Работы проводятся в окна, которые предоставляются строителям в условиях интенсивного движения железнодорожных составов. Строительство ведется на участке СВХ от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Проект предполагает строительство и реконструкцию улично-дорожной сети от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда, включая разворотный путепровод через железную дорогу на Сусоколовском шоссе и направленный путепровод съезда через железную дорогу на Сусоколовском шоссе.

Всего предстоит обновить и построить более 4,6 км дорог. В рамках строительства СВХ отремонтируют: 3-й Нижнелихоборский проезд, Станционную улицу, Проектируемый проезд №1564а, Ботаническую и Гостиничную улицы, а также Гостиничный проезд.

На Сусоколовском шоссе запланировано строительство участка от Алтуфьевского шоссе до Сусоколовского путепровода, Сусоколовского путепровода через МЦК, кругового пересечения в Сигнальном проезде, а также съезда с Сусоколовского шоссе на СВХ в сторону Ярославского шоссе.

На участке от 3-го Нижнелихоборского проезда до Сигнального проезда организуют движение пассажирских автобусов и сделают остановки.

Строительство СВХ планируют завершить в 2022 году. Длина новой магистрали составит 35 км. Она соединит между собой 26 районов на северо-востоке столицы. СВХ соединит трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург, Дмитровское, Алтуфьевское, Измайловское шоссе, МКАД, шоссе Энтузиастов и магистраль Вешняки - Люберцы.