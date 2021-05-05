РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 мая. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с замглавы администрации Балашихи Михаилом Объедковым, депутатами горсовета Ульяной Кондряковой, Евгением Горбатовым, Сергеем Степашиным и волонтерами молодежного центра «Мы вместе» возложили цветы к могилам Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе парламентария.

Торжественный митинг прошел на Саввинском кладбище городского округа в рамках партпроекта «Историческая память».

«Илья Поликахин, Михаил Андрейчев, Степан Федотов, Дмитрий Сторожев, Анатолий Корнилаев и многие другие – герои, которые свою жизнь посвятили Великой Победе, затем восстанавливали из руин Московскую область, отстраивали Балашиху и Железнодорожный. Могилы наших земляков – Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев социалистического труда – расположены на Саввинском и Пуршевском кладбищах Балашихи», – сказал Ефимов.

Он добавил, что каждый год они торжественно возлагают цветы к захоронениям земляков и вспоминают их подвиги.

Кондрякова рассказала об Иване Поликахине, в честь которого названа улица в микрорайоне Железнодорожный Балашихи.

Он – участник боев за освобождение Севастополя. 6 мая 1944 г. с группой разведчиков первым водрузил Красное знамя на вершине Сапун-горы. Звание Героя Советского Союза было присвоено 24 марта 1945 г. Герой награжден орденом Ленина, Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.

После войны Илья Иванович жил в Железнодорожном, был внештатным корреспондентом нескольких газет, стоял у истоков создания Краеведческого музея города, написал и издал несколько книг о войне», – подчеркнула Кондрякова.

По завершении акции Михаил Объедков поблагодарил волонтеров и депутатов за поддержку.

«Важно, что память о фронтовиках сохраняется. Только из поселков Железнодорожный, Саввино и Кучино в первые дни войны ушли на фронт более 2 тыс. человек, половина из которых не вернулась домой. Вечная память Героям Победы!» – заключил Объедков.