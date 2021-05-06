9 мая по всей России будет отмечаться 76-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади в Москве в этот день состоится традиционный парад. В этом году его будет отличать ряд особенностей и технических новинок. На что обратить внимание на параде 9 мая, читайте в материале РИАМО.

Парад с учетом пандемии

В прошлом году из-за сложной эпидемиологической обстановки 9 мая прошла лишь воздушная часть традиционного парада Победы, а основную его часть провели 24 июня. В 2021 году парад в честь 76-летия Победы пройдет в обычном режиме, однако с некоторыми особенностями. Так, помимо традиционного приглашения на мероприятие, зрителям нужно будет предоставить три отрицательных теста на Covid-19. Сделать их необходимо 30 апреля, 6 и 8 мая.

Подготовка к параду Победы в этом году проходила в деревне Алабино Наро-Фоминского городского округа с 5 апреля. В нем примут участие более 12 тысяч человек. Это офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, участники всероссийского движения «Юнармия», а также подразделения МЧС, Росгвардии и пограничных войск Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Как ранее отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, своевременно принятые меры позволили не допустить распространения Covid-19 среди участников парадных расчетов. К тренировкам допустили лишь тех военнослужащих, которые прошли вакцинацию и имеют антитела к коронавирусу.

В параде традиционно принимает участие историческая и современная боевая техника, а также перспективные образцы. В составе механизированной колонны по брусчатке Красной Площади проедет более 190 единиц вооружения и военной техники. При этом главной новинкой станет бронеавтомобиль повышенной защищенности «Тайфун-ПВО» – он будет участвовать в параде впервые.

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Бронированная новинка

«Тайфун-ПВО» – это универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности. Аббревиатура ПВО в его названии указывает на то, что машина предназначена для противовоздушной обороны. Новинка способна выдерживать взрывы бомб с мощностью до восьми килограммов тротила как под колесами, так и под днищем. Кроме того, защита «Тайфуна» из керамической брони и броневой стали способна уберечь экипаж от бронебойно-зажигательных пуль.

Машина вмещает экипаж из пяти человек: командира, механика-водителя, стрелка-пулеметчика и двоих стрелков-зенитчиков. В стрелковом отделении автомобиля размещены переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК), пусковые установки, источники питания, оборудование для радиолокации, боекомплект к пулемету и многое другое. На крыше «Тайфуна» размещается турель с крупнокалиберным пулеметом типа «Корд», а также предусмотрены специальные люки для стрелков – пулеметчика и зенитчика.

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В ожидании «Белого Лебедя»

Воздушную часть парада в 2021 году откроют три тяжелых транспортных вертолета Ми-26, за ними проследуют транспортно-боевые вертолеты Ми-8, ударные вертолеты Ми-35 и Ка-52, а также пилотажная группа «Беркуты» на ударных Ми-28Н. При этом все полеты экипажи выполнят на высоте от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.

Как отмечали в Минобороны России, главной особенностью воздушной части парада в 2021 году станет новый элемент – пролет стратегического ракетоносца Ту-160 дальней авиации в сопровождении звена самолетов Су-35С Центра показа авиационной техники.

Ту-160 «Белый Лебедь» – крупнейший в истории военной авиации сверхзвуковой самолет, а также самый тяжелый боевой самолет в мире. Он входит в основу современного авиапарка Дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России. «Белый Лебедь» предназначен для поражения как ядерным, так и обычным оружием самых важных целей в удаленных районах.

Ту-160 9 мая будет сопровождать звено тяжелых истребителей-бомбардировщиков Су-35С. Машиной, которая принята на вооружение в 2014 году, управляет всего один пилот. В 2008-2016 годах было выпущено около 50 СУ-35С. В 2015 году эти истребители участвовали в боевых действиях в Сирии против ИГ (запрещенная в России международная террористическая организация).

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Парадная статистика

В 2020 году главной особенностью парада была связь с парадом Победы 1945-го года, которая была отражена в форме видов вооруженных сил и родов войск, а также их стрелковом оружии. На Красной площади звучали те же военные марши, что и в 45-м, и даже прошла боевая техника, принимавшая участие в боях Великой Отечественной войны.

В Параде 2020 года участвовали всего около 14 тысяч человек. Зрители увидели более 200 единиц военной техники и 75 авиационной – по количеству лет с момента окончания Великой Отечественной войны. Если же вернуться на два года назад, то в параде 2019 года участвовали 13 тысяч человек, более 100 единиц наземной боевой техники и 74 – авиационной.