РИАМО - 5 мая. В преддверии Дня Победы столицу украсят флагами и декоративными конструкциями, к празднику была разработана специальная концепция украшения мегаполиса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«День Победы - один из самых любимых и важных праздников для нашей страны, в этом году мы отмечаем 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате город-герой Москва будет празднично украшен - на улицах установят флаги, декоративные конструкции, тематические стенды и стелы, поздравительные открытки», – сказал Бирюков.

Он добавил, что красный цвет стал основным. Красный цвет – цвет знамени, то есть официального символа победы советского народа над фашистской Германией.

Также планируют оформить въезды в город, Третье транспортное кольцо, вылетные магистрали, центральные площади столицы, мосты, набережные, пешеходные зоны, парки и скверы.

В преддверии праздника возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной появятся декоративные конструкции «Орден Победы» и «Салют Победы», а рядом с Триумфальной аркой – огромная звезда «Город-герой Москва».

Всего планируют установить свыше 2,7 тыс. декоративных элементов. В большинстве случаев - это флаговые конструкции. Так, флаги традиционно украсят перила Крымского, Новоарбатского, Большого Устьинского, Бородинского, Большого Москворецкого и других мостов.

Бирюков подчеркнул, что декоративные элементы используют повторно.

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