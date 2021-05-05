РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мая. Глава Подольска Николай Пестов, ветераны и жители возложили цветы к братским могилам в среду в преддверии Дня Победы, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В среду в Подольске прошли памятные мероприятия, посвященные приближающемуся празднику. Так, в микрорайоне Климовск представители администрации, ветераны и жители возложили венки и цветы к братской могиле на старом кладбище. В мероприятии приняли участие свыше 80 человек. Продолжилось мероприятие на кладбище «Красная горка».

«В текущем году 9 мая мы отметим 76 годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Проходит время, меняется поколение, но никогда не померкнет в нашей памяти бессмертный подвиг защитников Отечества. Вот уже многие десятилетия сохраняется традиция возложения венков и цветов к священным братским могилам на городском кладбище «Красная горка», ее не нарушила даже пандемия, с которой мы столкнулись в 2020 году. Вот и сегодня мы вновь находимся в этом священном месте и произносим слова благодарности всем, кто не пришел с войны», - сказал Пестов.

На кладбище «Красная горка» юнармейцы зажгли огонь у братских могил от Вечного огня на площади Славы, участники возложили венки и цветы к братским могилам.

В настоящее время в округе проживает около 1,9 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, среди них - 97 участников. В памятном мероприятии участвовали ветераны, депутаты, представители различных комитетов администрации округа, а также юнармейцы, школьники и обычные жители.