РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мая. В школе №52 Люберец состоялись военно-патриотические соревнования среди юнармейских отрядов, первое место досталось отряду «Феникс», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Люберцах прошли военно-патриотические соревнования для школьников 11-12 лет «Юнармейская удаль - 2021». Участниками состязаний стали 11 команд школ городского округа.

В итоге первое место завоевали ребята из ВПК «Феникс» школы №52. Второе место заняла команда «Тайфун» из школы №54 и третье - «Миротворцы» из гимназии №18.