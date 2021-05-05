РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 мая. Порядка 29 тыс. жителей подмосковного Красногорска сделали прививки от коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Несмотря на праздничные каникулы в Красногорске действуют как стационарные, так и мобильные пункты вакцинации.

Прививку делают бесплатно по полису ОМС в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и торговых центрах.

С адресами и графиком работы пунктов можно ознакомиться на сайте администрации муниципалитета.

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