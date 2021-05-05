РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 мая. В парке «Городской лес» подмосковного Домодедова в рамках открытия летнего сезона высадили 30 кустарников, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».
Также заготовлено порядка 100 саженцев кедров. Их посадят в течение мая.
В мероприятии участвовали сотрудники, партнеры и волонтеры парка, посетители.
В рамках открытия летнего сезона для посетителей парка прошли спортивная и игровая программы, мастер-классы, а также лекция, посвященная природе.
Открытие летнего сезона проходит в парках Домодедова в среду.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии