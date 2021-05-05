РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мая. Танцевальная команда «Пазл Фэм» от «РосМолСпорт Московской области» выступит в Люберцах на Дне Победы, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель организации Сергей Агаджанян.

«9 мая в рамках мероприятия, посвященного Дню Победы, «Звенит Победой май цветущий» в парке «Наташинские пруды» с яркой танцевальной программой выступит танцевальная команда «Пазл Фэм» региональной общественной организации «РосМолСпорт Московской области» под руководством художественного руководителя, лидера РОО «РосМолСпорт Московской области» Анны Заметаевой», - сказал Агаджанян.

Начнет свое выступление танцевальная группа с номера младшей группы Sharp girls в 12:27, а завершит выступление старшая группа номером Shanghai.

Всех горожан и гостей Люберец приглашают в ПКиО «Наташинские пруды» на праздничное окружное мероприятие «Звенит Победой май цветущий».