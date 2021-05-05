РИАМО - 5 мая. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» люди выстроились в очередь, чтобы посмотреть на цветение сакуры, посетители фотографируют дерево и выкладывают снимки в соцсети, передает корреспондент РИАМО.

«Я с детьми пришла посмотреть на сакуру. По всем новостям говорят. Очередь быстро двигается. Вот мы уже почти у касс», - сказала одна из желающих посетить сад.

В саду вокруг сакуры постоянно выстраиваются люди. Они фотографируются на ее фоне, снимают цветы, некоторые записывают сакуру на видео и сразу выкладывают в социальные сети.

«Цветение сакуры началось неделю назад. Сколько она будет цвести, зависит от погоды, которая установилась в Москве», - рассказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

Он напомнил, что сакуру саду подарила столица Японии Токио в 2010 году.

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