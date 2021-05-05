РИАМО - 5 мая. Летняя погода может прийти в столицу после 10 мая, ожидается около +25 градусов, что является практически июньским показателем, сообщается на сайте «Метеоновости».

Пока что в Москве сохраняется не настолько теплая погода. 4 мая в городе прошли дождь, снежная крупа. Порывы ветра усиливались до 15-17 м/с. Выпало 2-3 мм осадков.

Максимальная температура воздуха 4 мая составила +8 градусов. Это соответствует норме середины апреля.

До этого такая холодная погода в столице 4 мая была в 2014 году. Тогда прохлада сохранилась в течение 4 дней. К 9 мая в 2014 году потеплело, температура поднималась до +20 градусов. Такой же сценарий может повториться и в текущем мае.

Ранее синоптики прогнозировали, что 9 мая в Москве может потеплеть до +22 градусов.

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