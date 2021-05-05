РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 мая. Жители микрорайона Салтыковка подмосковной Балашихи в среду возложили цветы к памятнику «Скорбящая мать» и почтили память павших воинов минутой молчания в ходе торжественного митинга ко Дню Победы, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

На мероприятии присутствовали главный эксперт теротдела по Южной Балашихе Марина Кушнарева, которая зачитала приветственный адрес от главы округа Сергея Юрова, депутат горсовета Дмитрий Шинкарев, настоятель храма Почаевской иконы Божией матери отец Димитрий, председатель ТОС микрорайона Салтыковка Татьяна Чекалина, ветераны, школьники Салтыковской гимназии.

«Большое счастье, что торжественные мероприятия вернулись к нашему мемориалу. Что пришла молодежь, вновь звучат песни и стихи. Это место силы, притяжения для жителей Салтыковки. Здесь находятся две наших святыни: памятник «Скорбящая мать» и храм Почаевской иконы Божией матери. Оба сооружения воздвигнуты на добровольные пожертвования жителей», - сказала Чекалина.

Она выразила уверенность, что это место будет всегда оставаться для жителей микрорайона самым дорогим и любимым местом на земле, чтобы память о погибших героях-земляках жила на века и передавалась из поколения в поколение.

«Благодаря жителям свое достойное место в Салтыковке обрела и памятная доска в честь Героя Советского Союза Евгении Рудневой. Это тоже заслуга вас, наших жителей. От всего сердца благодарю за то, что храните память и низкий вам поклон!» - добавила Чекалина.

По словам настоятеля Почаевского храма отца Димитрия, на фронте не было неверующих людей, потому что каждый человек шел к одной цели - защитить свою Родину, свою землю единым целым.

«И в сегодняшнее время, когда приходится испытывать множество притязаний со стороны других государств, наша страна должна оставаться единой, невзирая ни на возраст, ни на цвет кожи. Я желаю, чтобы это состояние пребывало в нас и с детства сохранялось и приумножалось. С Днем Победы, и храни вас Господь!», - сказал отец Димитрий.

С напутственными словами к молодежи обратился и председатель совета ветеранов микрорайона Салтыковка Олег Петухов. В рамках мероприятия присутствующие почтили память павших воинов минутой молчания, выразили благодарность ветеранам ВОВ за подвиг, возложили цветы.

На мемориальной стене изображены советские воины. Один из них рвется в атаку, а второй падает, сраженный вражеской пулей. Рядом установлена каменная плита. На ней высечены имена 223 жителей, погибших в боях за Родину, и 80 человек, пропавших без вести.