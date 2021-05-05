РИАМО - 5 мая. Новый автобусный маршрут открыли в Одинцовском городском округе. Линия связала популярные парки «Раздолье» и Малевича с густонаселенными кварталами города Одинцово. Глава Андрей Иванов проехал по маршруту на одном из рейсовых автобусов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Андрей Иванов отметил, что пассажирское сообщение с двумя парковыми зонами было открыто по просьбам жителей муниципалитета.

«Маршрут первое время будет работать в тестовом режиме. Мы хотим получить обратную связь от жителей. От мам с детьми, работников парков, учащихся Барвихинской школы. Очень важная линия. Парки являются важными точками притяжения – уже сейчас за месяц их посещает больше 40 тыс. человек. И это количество обязательно увеличится», - выразил уверенность руководитель муниципалитета.

В парках «Раздолье» и Малевича идет постоянное развитие. Увеличивается количество активностей, продолжается благоустройство территории. Люди по достоинству оценивают подобные изменения и все чаще в качестве места отдыха выбирают именно эти парковые зоны. Теперь у жителей появилась хорошая возможность добираться сюда общественным транспортом.

«Маршрут №20к обслуживает два современных автобуса «ГАЗель CITY». В них можно удобно загрузить коляску. Транспорт оборудован пневмоподвеской, позволяющей опускать посадочную площадку и дополнительным пандусом для маломобильных граждан. Вместимость машин не очень большая – по 20 пассажиров. Но если мы увидим дополнительный запрос со стороны граждан, то легко сможем нарастить количество автобусов до необходимого уровня», - подчеркнул глава округа.

Маршрут №20к обслуживает перевозчик «Авто-Хендлер+». Андрей Иванов обратил внимание на то, что транспортная компания всегда охотно участвует в социальных проектах, инициируемых администрацией округа. В первый месяц интервал движения автобусов от станции «Одинцово» составит 1 час 20 минут, от станции «Немчиновка» - 50 минут. На линии они будут находиться с 7:20 до 21:00.