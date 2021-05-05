РИАМО - 5 мая. В военных городках на территории Одинцовского городского округа асфальтируют внутриквартальные проезды. Дорожные работы 2 мая прошли во дворе дома №13 в Кубинке-8. Жители поблагодарили исполнителей за новое качественное асфальтовое покрытие, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Столько просьб было по поводу асфальта на Кубинке-8, сегодня во дворе дома №13 закатали дорогу и тротуары! Спасибо! Мир, труд, май!» - написал в местном паблике пользователь Дмитрий Гуряшин.

Также в муниципалитете на 2021 год запланированы масштабные работы по ремонту автодорог общего пользования. Об этом сообщил руководитель МКУ «Упрдоркапстрой» Сергей Батушенко.

«В текущем сезоне нам предстоит многое сделать. Будет отремонтировано в общей сложности 39 участков автомобильных дорог общего пользования местного значения. Их длина - 34 километра, а площадь – более 200 тысяч квадратных метров», - уточнил Сергей Батушенко.

В апреле на портале «Добродел» стартовал ежегодный сбор предложений по ремонту муниципальных и региональных дорог Подмосковья. Жители Одинцовского округа могут внести на рассмотрение наиболее проблемные точки до 31 мая. С 1 июля по 31 августа состоится голосование, куда включат перечень мест, которые предложили жители на первом этапе, а также участки, отобранные специалистами.

