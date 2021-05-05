РИАМО - 5 мая. Штормовой ветер с порывами до 18-23 м/с ожидается в Центральной России, в том числе в Подмосковье и столице, 6 мая. Такой ветер эквивалентен давлению в 30-40 кг на 1 кв м, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«При таком ветре ломаются ветки и сучья деревьев, возможно падение слабозакрепленных рекламных и других конструкций», — написал Тишковец в Instagram.

Он добавил, что самый сильный ветер ожидается с 12:00 до 15:00.

Синоптик призвал жителей быть осторожными.