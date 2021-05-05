РИАМО - 5 мая. На строящейся станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии столичного метро смонтировали металлоконструкции четырех эскалаторов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«На следующем этапе специалисты отрегулируют направляющие лестничного полотна, проведут монтаж цепей, ступеней и поручней эскалаторов. Электрооборудование, балюстраду и всю техническую «начинку» планируется смонтировать осенью текущего года. Затем произведем пусконаладку и грузовые испытания эскалаторов», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что длина наклонного хода эскалатора составит 130 м. Это будет самый длинный эскалатор Московского метрополитена. В настоящее время самый длинный эскалатор находится на станции «Парк Победы». Его длина составляет 127 м.

У каждого из четырех эскалаторов на станции «Марьина Роща» будет по 724 ступени, эскалаторы будут спускать пассажиров на глубину 64,5 м. Станция возводится в составе северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро.​ Строительство станции планируют завершить в 2022 году.

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