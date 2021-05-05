РИАМО - 5 мая. Реконструкцию или строительство нескольких объектов спорткластера «Лужников» реализуют в Москве каждый год, поэтому в 2021 году планируют также завершить несколько примечательных объектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Лужники» — один из крупнейших спорткластеров мира. Каждый год мы реконструируем или строим там несколько объектов. В этом году уже достроили сервисный центр уличных видов спорта, планируем завершить: теннисный клуб, центры самбо и бокса и ряд павильонов, в том числе общественного питания», — написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Он отметил, что на территории спорткластера будет интересно погулять даже тем, кто не занимается спортом.

«Сооружения «Лужников» по-своему уникальны. Это синтез обновленных исторических сооружений, таких как аквакомплекс, и новейших инженерных решений, как центр гимнастики», — подчеркнул градоначальник.

Олимпийский комплекс «Лужники» (до 1992 года — Центральный стадион им. В. И. Ленина) был открыт 31 июля 1956 года. Его общая площадь составляет 15 га. Объект расположен на территории Центрального округа столицы в районе Хамовники.

«Лужники» — одна из самых больших спортивных площадок России и мира. Единый архитектурно-парковый ансамбль спорткомплекса объединяет более 80 сооружений и объектов, наиболее значимые из которых — Большая спортивная арена, Малая спортивная арена, Дворец спорта, аквакомплекс, Северный спортивный центр, Южный спортивный центр, УСЗ «Дружба», ледовый дворец «Кристалл», спортивный городок и теннисный клуб.