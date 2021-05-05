РИАМО - 5 мая. В честь приближающейся годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне полковнику морской авиации в отставке, участнику боевых действий Виктору Буинцеву вручили новую газовую плиту от главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас Виктору Лаврентьевичу 94 года. Недавно свой 90-летний юбилей отметила его супруга Роза Михайловна.

«Подвиг Виктора Лаврентьевича вызывает глубокое уважение. Добровольцем он в 17-летнем возрасте пошел на фронт, окончил летную авиационную школу. Служил на Тихоокеанском и Балтийском флотах. Целых 45 лет отдал службе Родине и вышел в отставку в звании полковника военно-морской авиации», – рассказал Андрей Иванов.

Он добавил, что власти не могли не откликнуться на просьбу и передали ему новую газовую плиту.

«Конечно же, установим и подключим ее. В этом году исполнится 80 лет очень важной и близкой для округа Битве под Москвой. Памятные юбилеи идут один за другим. Но для таких дел не должно быть особого повода», - сказал Андрей Иванов.

Виктор Буинцев награжден медалью «За боевые заслуги». Награда отличившимся вручалась за умелые, инициативные и смелые действия в бою, способствовавшие успешному выполнению боевых задач воинской частью, за мужество, проявленное при защите государственной границы СССР, отличные успехи в боевой и политической подготовке, а также за другие заслуги во время прохождения действительной военной службы.