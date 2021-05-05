РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мая. Для сохранения памяти о подвиге героических предков и включения их в онлайн-шествие «Бессмертного полка» жители городского округа Люберцы могут разместить заявку на сайте до 7 мая, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Он также выразил сожаление о том, что эпидемиологическая обстановка в Московском регионе по-прежнему не позволяет пройти единым строем с портретами героев.

«Уже на этой неделе мы отметим один из главных праздников нашей страны – День Победы. Ставшее традиционным и любимым тысячами люберчан шествие «Бессмертного полка» в этом году, как и в прошлом, пройдет в режиме онлайн. Мы не вправе подвергать риску наших жителей, особенно – ветеранов. Но вы можете сохранить память о подвиге своих героических предков, разместив до 7 мая заявку на сайте 2021.polkrf.ru, на ресурсе «Банк Памяти» и в приложениях социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте», – сказал Ружицкий.

Авторам одобренных заявок 7 мая сообщат, когда именно пройдет трансляция с портретами их близких.

9 мая в каждом регионе страны пройдут свои шествия «Бессмертный полк онлайн». Трансляция начнется в 15:00, посмотреть ее можно будет на сайте проекта 2021.polkrf.ru, в эфире федеральных каналов и в соцсетях.

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