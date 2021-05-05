РИАМО - 5 мая. Жители пятиэтажных домов центра, севера, северо-запада и новой Москвы закончили переселение в четыре новых дома, возведенных по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«В апреле в Центральном округе завершили свой переезд жители пятиэтажного панельного дома на улице Литвина-Седого, д. 13. На северо-востоке и севере столицы, а также в Троицком округе расселены дома по адресам: проезд Дежнева, д.22, корп.3, Бескудниковский бульвар, д. 50 и пос. Шишкин лес, д. 6», – сказал глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

По состоянию на 30 апреля в этих округах расселены уже 43 дома, причем часть из них снесли. В ЦАО отселены 19 домов, в СВАО – 8, в САО – 5, в ТАО – 11. После сноса освободившиеся территории станут площадками для строительства домов следующих этапов программы реновации.

Сейчас в Москве по программе реновации переехали или находятся в процессе жители 245 домов. Под заселение передано 85 новостроек.

Программа реновации старого жилья в Москве была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2017 году. Она касается 1 млн москвичей и 5175 домов.

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