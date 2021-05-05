РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 мая. Общественники в Королеве поздравили вдов ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель Общественной палаты Ольга Корнеева.

По традиции к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны - а это те, кто защищал Родину в бою, кто помогал фронту в тылу, те кто перенес тяготы фашистских концлагерей, блокаду Ленинграда, а также вдовы ветеранов получают именные поздравления с Днем Победы и подарки в виде продовольственных наборов от главы Королева Александра Ходырева.

«От имени главы мы поздравляем вдов ветеранов Великой Отечественной войны, передав им открытки и подарки в виде продовольственных наборов», - сказала Корнеева.

Она отметила, что несмотря на преклонный возраст, чувствуют себя вдовы ветеранов Великой Отечественной войны хорошо и, не скрывая волнения, делятся своими впечатлениями.