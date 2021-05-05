РИАМО - 5 мая. Цифровой туристический сервис Russpass представил подборку из 50 тематических туров и маршрутов по России, посвященных Дню Победы, сообщает пресс-служба комитета по туризму Москвы.

«Специальный раздел на Russpass собрал идеи, как провести праздничные выходные с семьей и друзьями. Музеи и мемориалы Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Волгограда, других городов — все они хранят частичку нашей истории, память о защитниках Родины и подвиге поколения Победы», — сказала заместитель мэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Маршрут по столице посвящен тяжелой битве за Москву. В список мест для посещения включены обелиск «Москва — город-герой», Могила Неизвестного Солдата и мемориальный комплекс «Штыки», а также Государственный музей обороны Москвы и Музей Победы на Поклонной горе.

Маршрут «Дорога жизни» посвящен единственному пути, который связывал блокадный Ленинград с Большой землей. На берегу Ладожского озера находятся две бетонные дуги, символизирующие разрыв кольца блокады. Именно от этого монумента и начинается памятный маршрут.

Севастополь был в числе первых городов, подвергшихся налету немецкой авиации. Город обороняли 250 дней и маршрут «Севастопольский вальс» посвящен этому тяжелейшему периоду войны.

В Волгограде маршрут стартует от историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. А одна из дальнейших остановок — знаменитый дом Павлова. В нем около 2 месяцев героически держала оборону группа советских солдат.

Также на Russpass представлены туры и экскурсии по Амурской, Брянской, Псковской, Тверской областям и другим регионам страны. К примеру, экскурсия «Летят журавли» по Тверской области включает посещение Ржевского мемориала.

Для тех, кто планирует составить собственный маршрут, подготовлен список музеев, парков и памятников. Туда, например, вошли Музей боевой славы в Астрахани, музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» и монумент «Вечный огонь» в Ярославле.

В этом году в России отметят 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В этот раз парад Победы на Красной площади в Москве пройдет 9 мая в обычном формате. В нем примут участие более 12,5 тыс. человек, свыше 190 единиц военной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.

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