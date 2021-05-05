РИАМО - 5 мая. Порядка 3 тыс. специалистов и около 2 тыс. единиц техники городских служб задействованы в подготовке и проведении парада Победы в Москве, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

«Подготовить маршрут движения, сделать временную разметку, организовать перепуск движения городского общественного транспорта по улицам города Москвы и не создать дискомфорта, вовремя оповестить население о проводимых мероприятиях, связанных с репетициями парада», - сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что над организацией этих процессов специалисты городского хозяйства начинают работать гораздо раньше.

Специалисты успели проверить состояние инженерных сооружений и дождеприемной сети на маршруте движения военной техники. В некоторых местах установили резиновое покрытие, чтобы избежать деформации гранитного мощения.

Во время мероприятий на всем маршруте движения техники дежурят аварийные бригады, после – дорожное покрытие промывается, чтобы удалить следы топлива.

Названы виды техники, которые примут участие в параде 9 мая в Москве>>