РИАМО - 5 мая. В Одинцовском городском округе летняя оздоровительная кампания охватит 16 917 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Запланировано приобретение 314 путевок в лагеря Подмосковья, а также 110 в Крым, сообщает пресс-служба администрации округа.

На базе общеобразовательных школ муниципалитета будет организована работа 39 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием с охватом более 1500 учащихся. В рамках летней оздоровительной кампании откроются трудовые отряды, в которые планируется привлечь более 770 человек. Оплата труда за смену составит 7750 рублей.

Помимо этого, на территории муниципалитета в летний период будут работать 4 детских оздоровительных лагеря: «Радуга» в деревне Пронское, «Орленок» в Звенигороде, «Лагерь настоящих героев» в парке «Патриот», «Объединенное королевство» - пансионат «Лесной Городок». Также для детей создадут различные объединения по направлениям: отряды по ремонту и благоустройству образовательных учреждений, сборы юнармейских отрядов, летние походы и экскурсии, учебно-тренировочные сборы и другие.

«В этом году почти 17 тыс. детей из Одинцовского округа примут участие в летней оздоровительной кампании. На базе наших школ организуют 39 оздоровительных лагерей и четыре лагеря с дневным пребыванием для детей с органичными возможностями здоровья. Также ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получат возможность поехать в летние лагеря Московской области и к Черному морю», — сказал глава округа Андрей Иванов.

Он поручил руководителям территориальных управлений в случае обнаружения несанкционированных лагерей сразу информировать администрацию для принятия мер по прекращению их деятельности.

«На все места, которые будет напоминать незаконные лагеря, мы должны выйти с проверкой и такую деятельность прекратить. Только те лагеря, которые проверим в рамках комиссии, будут соответствовать всем стандартам на 100%. И только они будут работать», — подчеркнул Иванов.

Он добавил, что работа комиссии по проверке готовности лагерей начнется после майских праздников.

Министерством социального развития Московской области создан портал об организации детского отдыха в регионе. На официальном сайте родители смогут ознакомиться с реестром из 87 детских лагерей Подмосковья, а также найти полезную информацию об оздоровительном отдыхе. Кроме того, на портале будет размещена актуальная интерактивная карта с лагерями.