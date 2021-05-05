РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мая. Депутат Мособлдумы Павел Максимович вместе с волонтерами оказал помощь ветерану и привез ему продукты.

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» ВПП «Единая Россия» Максимович совместно с активистами Подольского волонтерского центра и членом Подольского отделения МГЕР оказал волонтерскую помощь ветерану. По его просьбе приобрел и привез необходимые продукты из списка, который он сам составил.

«Считаю, что одной из основных моих задач как областного депутата было и остается личное взаимодействие с жителями городского округа, оперативная поддержка граждан, которые нуждаются в защите и помощи. Каждая волонтерская помощь - это новые истории. Вот в данном случае узнал, что ветеран обрел свое личное счастье в возрасте 72 лет и живет душа в душу с супругой уже 10 лет», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Максимович подчеркнул, что нужно своим примером прививать молодому поколению любовь и заботливое отношение к людям преклонного возраста.