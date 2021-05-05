РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мая. В городском округе Люберцы идет ремонт подъездов жилых домов, на сегодня работы завершены на 15 объектах, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Работы по ремонту подъездов выполняются в плановом режиме в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. Всего в текущем году будет приведено в порядок не менее 230 подъездов МКД. На сегодня работы завершены на 15 объектах, в 11 - продолжается ремонт», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что если у жителей есть предложения или замечания по ремонту, то их можно отправить на электронную почту: glava@lubreg.ru.