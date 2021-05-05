РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мая. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков наградил сотрудников акционерного общества «Энергоконтракт-Томилино» из Люберец благодарственными письмами, сообщает пресс-служба министерства.

Терюшков посетил «Энергоконтракт-Томилино». Предприятие включает следующие производства: швейное, трикотажное, отделочное, раскройное, экспериментальное, помещения складов и лабораторий.

Сотрудников предприятия наградили благодарственными письмами министра физической культуры и спорта Московской области, а также пригласили их к участию в «Корпоративной лиге».

«Проект, который мы запускаем на территории Подмосковья, может стать успешным на всероссийском уровне. Сотрудники предприятий начинают выходить за периметр своей организации и соревноваться в различных дисциплинах. С каждым годом все большее внимание со стороны руководителей предприятий уделяется гармоничному развитию личности сотрудников и спортивной составляющей. Кроме того, «Корпоративная лига» позволит значительно укрепить отношения внутри коллектива», - сказал Терюшков.

Он отметил, что продукция компании поставляется в более чем 20 стран мира.

«Энергоконтракт» выпускает собственные инновационные материалы, в том числе термоогнестойкую ткань «Термол» из арамидного волокна. По своему качеству она не уступает лучшим зарубежным образцам», - заявил Терюшков.

На сегодняшний день компания занимает ведущее место среди российских разработчиков и производителей высокотехнологичных средств индивидуальной защиты для энергетической, нефтегазовой, металлургической и других отраслей промышленности.

«То количество благодарственных писем и сертификатов, которое я увидел, говорит о том, что компания развивается за счет молодых, талантливых, умных сотрудников. Эксперты «Энергоконтракта» разработали более 400 моделей, включая первый российский термостойкий костюм от электрической дуги, уникальный противоэнцефалитный костюм «Биостоп», первый защитный комбинезон от выбросов горячей воды и пара «Эк-Пар», первую в России полностью термоогнестойкую боевую одежду пожарного», - заключил Терюшков.