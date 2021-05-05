РИАМО - 5 мая. «Почта России» выпустила 30 тыс. коллекционных маркировочных конвертов в честь подмосковных городов воинской славы — Можайска, Наро-Фоминска, Волоколамска и Дмитрова, сообщает пресс-служба макрорегиона Москва АО «Почта России».

На почтовом конверте изображена карта с четырьмя городами, которые стали щитом столицы в начале Великой Отечественной войны. Изготовлено четыре штемпеля гашения с переводной датой. На каждом изображен город, имеющий высокое звание «город воинской славы».

Погасить маркированный конверт в Наро-Фоминске можно в отделении 143301 по адресу: просп. Маршала Жукова, 11. В Можайске штемпель хранится в отделении 143200. Гости и жители Дмитрова могут погасить конверт в отделении 141800, а Волоколамска — в отделении 143600.

В Волоколамске на северо-западном фронте происходило основное противостояние во время обороны Москвы в 1941 году. В Наро-Фоминске в декабре 1941 года началось контрнаступление советских войск.

Оборона под Можайском длилась долгие и тяжелые пять месяцев. В ноябре 1941 года красноармейцам удалось отстоять территории в районе Дмитрова и Яхромы и остановить движение немецких частей на Москву.