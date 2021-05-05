РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 мая. В городском округе Мытищи возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам коммерческой организации, сообщается на странице ГСУ СК России по Московской области в соцсети «ВКонтакте».

Следственным отделом по городу Мытищи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ.

С января по март 2021 года руководством организации, основным видом деятельности которой является осуществление строительных работ, не производилась выплата заработной платы и иных установленных законом выплат 252 работникам. В результате перед работниками образовалась задолженность на сумму более 2 млн рублей.

В настоящее время следователями запланирован допрос потерпевших и руководства организации. Решается вопрос о принятии мер обеспечительного характера для последующего возмещения ущерба, причиненного работникам предприятия. Расследование уголовного дела продолжается.