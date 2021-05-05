РИАМО - 5 мая. Число пожаров, произошедших в Подмосковье в течение первых майских праздников, сократилось вдвое по сравнению с показателем прошлого года, сообщил замначальника Главного управления - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Александр Медведев.

«За три майских дня у нас произошло порядка 300 пожаров. Это составляет 50% от показателя прошлого года», - сказал Медведев журналистам.

Он отметил, что ведомство заранее подготовилось к работе в праздники, поскольку в это время увеличивается риск возникновения бытовых пожаров. Благодаря деятельности органов местного самоуправления и спасателей сознательность граждан выросла.