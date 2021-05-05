РИАМО - 5 мая. Пилотный проект по тестированию «умного костюма» строителя завершился в Москве, система показала свою эффективность, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

Испытания проводились в рамках совместной работы департамента градостроительной политики Москвы, департамента информационных технологий Москвы и национального исследовательского технологического университета МИСиС по цифровому дублированию деятельности работников на строительных площадках.

«На сегодняшний день апробированы методика и специализированное программное обеспечение с применением методов искусственного интеллекта для оценки производительности труда по специальностям «каменщик» и «сварщик» на базе прототипа «умного» костюма для мониторинга и визуализации деятельности работников», - сказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Тестирование проходило с января по март текущего года. По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, внедрение новых технологий непосредственно на строительной площадке позволяет городу контролировать ход работ. А это особенно важно при строительстве социальных объектов.

«Умный» костюм регистрирует и передает с шести сенсоров на сервер информацию о движениях работников и их физиологическом состоянии. На сервере осуществляется обработка данных, определение выполненных работниками операций с использованием нейросетевых алгоритмов, а также преобразование данных для построения 3D визуализации действий в режиме реального времени», - отметил Лысенко.

Результаты анализа данных позволяют рассчитать: процент эффективности выполнения работ, время активной работы и бездействия, количество нарушений правил безопасности и охраны труда.

Результаты апробации проекта планируется использовать для дальнейшего совершенствования «умного» костюма и разработки специализированных алгоритмов и программного обеспечения оценки производительности труда по другим специальностям.

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