РИАМО - 5 мая. Правительство РФ должно получить доклад о выплатах по 10 тыс. руб. семьям с детьми-школьниками до 17 августа, сообщается на сайте kp.ru.

Соответствующие поручения по реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как пояснили в правительстве, доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам, начиная с 1 июля, ежемесячно, а также единовременной выплаты в 10 тыс. руб. родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет должны направить в кабмин до 17 августа 2021 года.

Ответственными ведомствами назначены Минпросвещения, Минтруд, Минфин, Минздрав, а также Рособрнадзор и Пенсионный фонд.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что семьи с детьми школьного возраста получат в августе единовременные денежные выплаты по 10 тыс. рублей.

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