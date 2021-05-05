РИАМО - 5 мая. Экстренное предупреждение объявлено в Московской области на 6 мая из-за порывистого ветра до 20 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

При порывистом ветре нужно убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал). Также нужно обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб домам.

Кроме того, при ветре машину необходимо поставить в гараж либо припарковать ее вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

В случае необходимости нужно обращаться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия: 8(498)505-41-70, а также по телефону спасения – 01, с мобильного – 101.

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