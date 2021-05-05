РИАМО - 5 мая. Патриотические граффити появятся на стенах жилых домов в подмосковной Кубинке в канун Дня Победы, впервые творческая патриотическая акция «Рисуем Победу» прошла в Кубинке в 2019 году, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.
В Кубинке в 2019 году была впервые проведена акция «Рисуем Победу», тогда участие в проекте принимало 19 школьников. Они нанесли тематическое граффити на металлическое ограждение рядом с памятником воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Главными целями мероприятия являются воспитание у молодежи патриотизма, интереса к истории России и родного края, формирование уважительного отношения к памяти защитников Отечества.
По словам начальника территориального управления Кубинка Евгения Степаненко, в канун 76-летия Победы число участников мероприятия значительно вырастет, а его масштаб увеличится.
Эскизы рисунков, которые предстоит воплотить молодым граффити-райтерам, разработаны руководителем художественной студии «Юные передвижники» Андреем Калининым.
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