РИАМО - 5 мая. Патриотические граффити появятся на стенах жилых домов в подмосковной Кубинке в канун Дня Победы, впервые творческая патриотическая акция «Рисуем Победу» прошла в Кубинке в 2019 году, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

В Кубинке в 2019 году была впервые проведена акция «Рисуем Победу», тогда участие в проекте принимало 19 школьников. Они нанесли тематическое граффити на металлическое ограждение рядом с памятником воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Главными целями мероприятия являются воспитание у молодежи патриотизма, интереса к истории России и родного края, формирование уважительного отношения к памяти защитников Отечества.

По словам начальника территориального управления Кубинка Евгения Степаненко, в канун 76-летия Победы число участников мероприятия значительно вырастет, а его масштаб увеличится.

«К участию в акции «Рисуем Победу» в 2021 году будут привлекаться ученики 4 общеобразовательных школ. На этот раз в качестве полотен для патриотических граффити будут использованы стены жилых домов в военных городках Кубинка, Кубинка-8, Кубинка-10, в деревне Чупряково и других населенных пунктах нашего территориального управления», — уточнил Евгений Степаненко.

Эскизы рисунков, которые предстоит воплотить молодым граффити-райтерам, разработаны руководителем художественной студии «Юные передвижники» Андреем Калининым.

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