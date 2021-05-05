РИАМО - 5 мая. Столичные следователи предъявили обвинение 50-летней женщине в незаконном оборот черной икры рыб, занесенных в Красную книгу России, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В ведомстве полагают, что не позднее декабря прошлого года женщина организовала в Москве незаконный сбыт черной икры.

«В рамках предварительного следствия проведен обыск на складе, расположенном в городе Подольске Московской области, с которого доставлялась продукция в различные торговые точки. В ходе обыска обнаружено и изъято более 900 кг рыбной продукции, 50 кг полуфабрикатов и более 15 кг икры рыб осетровых видов», — отметила Иванова.

Во время допроса женщина признала свою вину. Она находится под домашнем арестом. Расследование дела продолжается.

Более 940 кг незаконной продукции из осетровых рыб изъяли в Московском регионе>>